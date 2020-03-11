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Opet'e ABD'den üç ödül birden

Opet, 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi LACP tarafından her yıl düzenlenen Vision Awards yarışmasında üç ödül kazandı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Opet'e ABD'den üç ödül birden

Opet, 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi LACP tarafından her yıl düzenlenen Vision Awards yarışmasında üç ödül kazandı.



Opet'in, Global Reporting Initiative (GRI) onaylı 5'inci "Sürdürülebilirlik Raporu" yarışmada enerji kategorisinde en iyi sürdürülebilirlik raporu oldu. Rapor, tüm raporlar arasından seçilen "Top 100¨ listesinde ikinci sürdürülebilirlik rapor seçilirken aynı zamanda en çok gelişim gösteren rapor olarak ödüle layık görüldü.


Türkiye akaryakıt sektöründe uluslararası Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standartlarında rapor yayınlayan ilk kuruluş olan Opet'in, 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu "GRI Standarts: Temel" opsiyonu uyumluluk seçeneğine göre hazırlandı. Şirket, raporda 2016-2018 yılları arasındaki sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda hayata geçirilen faaliyetlere yer verdi. Raporda şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, OPET'in sürdürülebilirlik performansı; Yönetişim, Sürdürülebilir Değer Zinciri, Çevre Yönetimi, Dijitalleşme, Çalışan Hakları ve Toplumsal Kalkınma başlıkları altında paydaşların görüşüne sunuluyor.


Opet'in 2016-2018 yılları arasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki çalışmalarının anlatıldığı 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nda dijital ve inovatif projelere de yer verildi. Çevreye ve topluma saygılı bir şekilde hareket etmeyi temel ilke olarak kabul ettiklerini belirten Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "Bu değerlerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmanın gururunu bizlere yaşatan sürdürülebilirlik raporumuzla böylesine prestijli bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.


"Sürdürülebilirlik anlayışımızla üstün başarılara imza atıyoruz"


Sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin önemli bir parçası olarak kabul ettiklerini belirten OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca "Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak ve koşullar ne olursa olsun bunu sürdürülebilir kılmak başlıca stratejimiz. İşimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için artan bir kalite anlayışıyla hizmet vermeyi hedefliyoruz. Sürekli gelişmeyi esas alan sürdürülebilirlik anlayışımız sayesinde finansal olarak da her yeni yıl üstün başarılara imza atıyoruz" dedi. Ağca sözlerine devam etti: "OPET olarak hedeflerimize ulaşırken çevreye, topluma ve yasalara saygılı bir şekilde hareket etmeyi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırarak müşteri memnuniyeti sağlamayı temel ilke olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de akaryakıt sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma hedefiyle; çalışanlarımız, tüketicilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, yerel topluluklar ve geniş paydaş ağımızdaki tüm unsurlar için artı değer yaratmayı nihai amaç olarak kabul ediyoruz. 5'inci kez yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla bu değerlerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."


Opet, 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarının 5'incisini teşkil eden raporda sürdürülebilir politika, performans ve hedeflere yer verdi. Şirket, dijital dönüşüm ve inovasyon kapsamında pek çok fikir geliştirdi, proje oluşturdu ve bunları hayata geçirdi.


Şirket tarafından yeni nesil istasyon teknolojileriyle donatılan "Akıllı İstasyonlar"; "Akıllı Dolum Sistemi", "Mobil Ödeme" ve "Ücretsiz Wi-Fi" gibi birçok teknolojik hizmetler sunuluyor. Opet, müşteri memnuniyetinde 12 yıldır sürdürdüğü sektör liderliğini korurken, 'Lovemark-En Sevilen Marka', 'Cool Marka' gibi pek çok ödülün de sahibi oldu. 'Fullmarket'leri 10 kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri 'Ultramarket'e dönüştüren OPET, alanında öncü markalarla işbirliği yaparak tüketicilere ihtiyaçlarını tek çatı altında, uygun fiyata ve taze/temiz/kaliteli bir şekilde sunuyor.


Koç Topluluğu "Bayi Memnuniyeti ve Bağlılığı" anket araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre Opet, Koç Topluluğu şirketleri arasında "Bayi Memnuniyeti ve Bağlılığı" en yüksek marka konumuna yükseldi. Kadınların iş hayatına katılımını artırıcı proje ve uygulamaları rapor dönemi olan 2016-2018'de de hayata geçiren şirket, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın is¸birliği ile her istasyonda en az iki kadın çalışan istihdam etmek üzere çalışıyor. Toplumsal gelişim alanındaki çalışmalarına da devam eden OPET, 2018 Uluslararası Troya Yılı'nda; Troya ören yerine en yakın yerleşim yeri olan Çanakkale Tevfikiye Köyü'nün fiziksel ve sosyal değişimini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.


Uluslararası Vision Awards, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi – LACP tarafından 2001 yılından bu yana düzenleniyor. Dünya çapında her ölçekten şirketin katıldığı Vision Awards'da kurumsal şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının yanı sıra sürdürülebilirlik raporları da değerlendiriliyor.OPET daha önce de 3'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'yla Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından 3 ödüle birden layık bulunmuştu. 2010 yılında yayınladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile de yine "Altın Ödül" kazanmıştı.


Kaynak: Carmedya.com

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