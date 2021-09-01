OPET çalışanlarından aşıya tam destek
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OPET çalışanlarından aşıya tam destek

OPET çalışanlarından aşıya tam destek
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

OPET'te, ofise dönüş sürecinde çalışanların tamamına yakınının ilk doz aşısını olduğu bildirildi.

OPET'te, ofise dönüş sürecinde çalışanların tamamına yakınının ilk doz aşısını olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, OPET'te Genel Müdürlük, terminal ve dolum tesisi çalışanları ile bölge müdürlükleri çalışanlarının tamamına yakınının ilk doz aşılarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, tüm birimlerde iki doz aşısı tamamlanmayan OPET personelinden haftanın iki günü son 72 saatte sonuçlanmış negatif Kovid-19 pcr testi istenmesi planlanıyor.

Açıklamada, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından geçen yıl yapılan denetimler sonucunda OPET'in, hem Genel Müdürlük binası hem de terminallerinde TSE'nin "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı"nda belirtilen tüm şartları sağladığı kaydedildi.

TSE'nin OPET Genel Müdürlük'teki denetimleri sonucunda salgına karşı çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri korumaya yönelik hijyen uygulamalarının, bulaşın önlenmesi yolunda hayata geçirdiği çalışmaların ve salgın yönetiminin program kapsamındaki tüm şartlara uygun olduğu tespit edildi

OPET Genel Müdürlüğü "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ne hak kazandı. OPET'in Marmara, Mersin, Körfez, Körfez B ve Giresun Terminalleri'nde ise farklı zamanlarda gerçekleştirilen TSE denetimleri sonrası TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı'na uygunluğu belgelenerek tesislerin "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" almasına karar verildi.

Öte yandan OPET istasyonlarında salgına karşı en üst düzeyde önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediliyor. OPET, pandemi önlemlerini eksiksiz uygulayan ve uygulatan marka anlayışı, insan sağlığına ve hijyene önem veren hizmet kalitesi, Temiz Tuvalet Kampanyası ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda OPET Antalya Acente İstasyonu TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye'de bu belgeye sahip ilk istasyon oldu. Sürecin devamında aynı belge Çatalca'da bulunan 2, İzmir'de bulunan 4, Tuzla'daki 2 OPET acente istasyonu olmak üzere toplam 9 istasyon için de alındı.

OPET, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası açıklanmadan önce çalışan, ziyaretçi ve yüklenicilerin sağlığını korumak amacıyla önlemlerini almaya başlamıştı.

OPET'te yönetsel hususlar ile fiziksel tedbirlerinin uygunluğu özenle denetlenirken, tüm tesislerde ve Genel Müdürlükte gerçekleştirilen COVID-19 tatbikatları TSE tarafından iyi uygulama olarak takdirle karşılandı. OPET, aşılama süreci ile birlikte hem çalışanlarının hem de toplumun sağlığını gözeten uygulamalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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OPET çalışanlarından aşıya tam destek - Haberler Ekonomi
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