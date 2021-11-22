ROMANTİZMİN KIYISINDA

ANTALYA (Habermetre) - Antalya Büyükşehir Belediyesi - ETKİNLİK DETAYAlanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'deki Antalya iline bağlı bir turizm ilçesidir. Şehir merkezine uzaklığı 154 kilometredir. Türkiye'nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 1. 598, 51 km²'lik bir alana sahiptir ve 2015'te nüfusu 291. 643 kişidir.

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