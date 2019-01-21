"Operatörlerin sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz"

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, AKK'nin kaldırıldığı süreçte şirketlerin zam yapmak istediğini ancak 'Durun kardeşim olmaz' dendiğinde bundan vazgeçtiklerini söyledi. Sayan ayrıca, Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendirme girişiminin mevcut müşterileri kapsayamayacağını bildirdi.