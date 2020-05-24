Operatörler Çöktü mü? Neden Arama Yapılamıyor? İşte Son Durum Evde geçirdiğimiz Ramazan Bayramı'nda telefon ile sevdiklerimizin bayramlarını kutlamakta sorunlar yaşıyoruz. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları arama yapmakta güçlük çektiklerini paylaşmakta.

Evde geçirdiğimiz Ramazan Bayramı'nda telefon ile sevdiklerimizin bayramlarını kutlamakta sorunlar yaşıyoruz. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları arama yapmakta güçlük çektiklerini paylaşmakta. Operatörler çöktü mü? Son durumu sizler için derledik.

Operatörler Çöktü mü? Neden Arama Yapılamıyor?

Twitter üzerinden kullanıcılar sevdikleri ile telefonda görüşemediklerini ve hatlarının hizmet vermediğini paylaşmakta. Evlerde kaldığımız için hatlarda yoğunluklar yaşanmakta. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda sabahtan beri arama yapamadıklarını söylemekte.

Turkcell Çöktü Mü?

Turkcell kullanıcıları Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda arama yapmakta sorun yaşadıklarını belirtmekteler. Sunucuların anlık durumlarını gösteren DownDetector isimli internet sitesinde Turkcell'de sorunların yaşandığı görülmekte. Sorunların kısa süre içerisinde giderileceğini tahmin etmekteyiz.

Kullanıcıların tepkileri:

Dumanı kullansaydım anneannemle daha kolay iletişim kurardım eyyyyyy operatör şirketleri #Turkcell #vodafone #türktelekom

— Nisa Yıldırım (@yldrmnisaa) May 24, 2020

#turkcell seninde bayramın mübarek olsun malum arama yapamıyoruz ??

— Feyzan Toker Karafil (@feyzantoker) May 24, 2020

@Turkcell @VodafoneTR @TurkTelekom Şebekeler siz hayırdır canım ?? sanki ilk defa bayram kutlamasına katılıyormuş gibi ne bu çekememezlik

— ?? ?? (@gythebb) May 24, 2020

Vodafone Çöktü Mü?

Vodafone kullanıcıları arama yapamadıklarını paylaşmaktalar. DownDetector'da da sorunların bulunduğu görülmekte.

Kullanıcıların tepkileri:

Bayramda sevdiklerimizden uzak olmamız yetmezmiş gibi birde arama yapamıyoruz tebrikler???? #Vodafone

— mito (@mithatgunaydin) May 24, 2020

vodafone bi kere çek bi şaşırt ya

— hilal (@mandalinayim) May 24, 2020

Teşekkür Vodafone,Turkcell ve Türk Telekom herzamanki gibi yine iptal... Dikkat edinde Whatsapp'ta çökmesin#iyibayramlar

— ÇePNi?? (@MiT_CePNi) May 24, 2020

Türk Telekom Çöktü Mü?

Türk Telekom'da da diğer opertörlerde olduğu gibi sorunlar bulunmakta. Kullanıcılar arama yapmakta güçlük çektiklerini söylemekte. DownDetector'da yine sorunların olduğu görülebilmekte.

Kullanıcıların tepkileri:

Türk Telekom sayesinde evde kaldığımız şu günlerde sevdiklerimizi bile arayamıyoruz. Neden? Çünkü Türk Telekom'un çekim gücü mükemmel ya. Bütün alkışlar bi kere daha sizin olsun??#BayramMesajım @TurkTelekom

— Büşra Gizem Yiğit (@gizzemyigit) May 24, 2020

Teşekkürler Türk Telekom sizin yüzünüzden dedemin bayramını kutlayamadım bayram bayram hayırsız torun olduk mutlu musunuz

— YAVUZ. (@yvzatmacaII) May 24, 2020

#türktelekom

Bu kadar değişik bir durum yok bayram günü insanları arayamamak ne saçmalık.

En ufak şeyde çökmeye alıştı.

— Nurhayat Durmuş (@Nurhayat_durmus) May 24, 2020

Yaşanan sorunlar umarız ki kısa süre içerisinde giderilir. Sorunların yoğunluktan dolayı olduğu tahmin edilmekte.