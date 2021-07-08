Operatör şirketi, kesintisiz iletişim ayrıcalığı için altyapısını güçlendirdi
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Operatör şirketi, kesintisiz iletişim ayrıcalığı için altyapısını güçlendirdi

Operatör şirketi, kesintisiz iletişim ayrıcalığı için altyapısını güçlendirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salgın koşullarındaki normalleşmeye bağlı olarak özellikle tatil bölgelerinde yoğunlaşan nüfusu öngördüğünü belirten Turkcell, kesintisiz iletişim ayrıcalığı için altyapı yatırımlarını hızlandırdığını açıkladı.

Salgın koşullarındaki normalleşmeye bağlı olarak özellikle tatil bölgelerinde yoğunlaşan nüfusu öngördüğünü belirten Turkcell, kesintisiz iletişim ayrıcalığı için altyapı yatırımlarını hızlandırdığını açıkladı. 4.5G şebekesini son bir yılda yurt genelinde yüzde 50 büyüterek rekor kırdığını vurgulayan şirket, ihtiyaca uygun teknolojik çözümü anında sağlayan bu altyapı sayesinde üstün müşteri deneyimi sunduğunu kaydetti.

Altyapı çalışmalarına devam eden  Turkcell, salgın dönemini de kapsayan son bir yılda 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişleterek rekor kırdığını kaydetti. Aynı zamanda verimli spektrum kullanma kabiliyetini 3 katına çıkardığını belirten Turkcell'in bu çalışmalarının müşterilerinin ölçümlediği 4.5G hızlarına da yüzde 40'tan fazla artış olarak yansıdığı kaydedildi.

KARADA, HAVADA, DENİZDE HIZLI VE KALİTELİ ÇEKİM GÜCÜ

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlamak amacıyla son bir yılda altyapıda rekor seviyede büyüdüklerine dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şöyle konuştu:

"Dünyanın en çekici ülkesi Türkiye'nin her köşesinde, karada, havada, denizde müşterilerimize hızlı ve kaliteli çekim gücümüzle üstün kalitede iletişim hizmeti sunmak için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gelişmiş yeteneklerle donattığımız şebekemiz, müşteri ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sağlayarak eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu sayede 4.5G'de 1.6 Gbps ve fiber erişimde ise 10 Gbps'lik kapasiteyi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Değişen koşullarla birlikte artan talepleri başarıyla karşılayabilmek için ülke çapında özel donanımlı ve uzman 1.300 kişilik saha ekibimizle 7/24 hizmet veriyoruz. İster deniz kenarında isterse yaylada olsun, Türkiye'nin dört bir yanında her bir müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

TURKCELL ALTYAPISIYLA BU YAZ DA HER YER 'ÇOK ÇEKİCİ'

Ayrıca Turkcell'in Türkiye'nin her köşesindeki üstün çekim gücüne vurgu yapan 'Çok Çekici' kampanyasının dördüncü filmi, yaz mevsimine duyulan özlemi anlatıyor. Filmde, Babadağ-Ölüdeniz arası bin 700 metre yükseklikte gerçekleşen yamaç paraşütü atlayışı esnasında Turkcell'in güçlü şebeke altyapısı üzerinden kesintisiz canlı yayın yapılıyor.


Operatör şirketi, kesintisiz iletişim ayrıcalığı için altyapısını güçlendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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