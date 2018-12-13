Operasyonlarda Ele Geçirilen Silahları Çalan Polise 25 Yıl Hapis

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahları çalıp satan polis memuru 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden silah ve bazı elektronik malzemelerin çalınıp satılmasıyla ilgili tutuklu polis memuru H.Y.'nin yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar H.Y., T.Ç., A.T. ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

"Hata yaptık farkındayız"

H.Y. tahliyesini talep ederek, "Biz bir hata yaptık farkındayız. Emniyette ne kadar eksik varsa üzerimize yıkmaya çalışıyorlar" dedi. Sanık A.T. ise kendisine getirilen silahlar ve elektronik eşyaları sattığını kabul etti. Diğer tutuksuz sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, getirilen eşyaların çalıntı olduğunu bilmediklerini savundu.

Tutuklu polis memuru H.Y.'ye 25 yıl 5 ay, A.T.'ye 10 yıl 11 ay, T.Ç.'ye 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi. - GAZİANTEP