Operasyonlarda Ele Geçirilen 13 Tona Yakın Uyuşturucu Van'da İmha Edildi 4 - Aktüel Görüntüler
Van - Operasyonlarda ele geçirilen 13 tona yakın uyuşturucu Van'da imha edildi 4 - AKTÜEL GÖRÜNTÜLER ------VAN'da polis ve jandarmanın 2017 ile 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür vemuhteviyatta uyuşturucu madde ile 23 adet ecstasy...
Van - Operasyonlarda ele geçirilen 13 tona yakın uyuşturucu Van'da imha edildi 4 - AKTÜEL GÖRÜNTÜLER ------
VAN'da polis ve jandarmanın 2017 ile 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve
muhteviyatta uyuşturucu madde ile 23 adet ecstasy hap, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.