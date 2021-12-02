Operasyonla yakalanan zehir taciri tutuklandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve operasyonla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, farklı illerden Adıyaman'a, uyuşturucu madde getirdiği ve kaldığı ikamette uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen G.H. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda G.H. isimli şahsın ikametinde 40.20 gram metamfetamin maddesi, 2 adet lyrica reçeteye tabi sentetik hap, 150 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen kağıt para, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ile paralara el konulurken şahıs gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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