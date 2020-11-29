Operasyonel kiralama sektöründen 9 ayda 5,6 milyar liralık yatırım

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın 9 ayında 5,6 milyar liralık yatırım yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın 9 ayında 5,6 milyar liralık yatırım yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.

TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2020 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, Türkiye'de gerçekleşen yeni otomobil satışları bu yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 artarken, bu dönemde operasyonel araç kiralama sektörü Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.

Söz konusu dönemde 5,6 milyar liralık yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 31,5 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daralma yaşayan sektörün üçüncü çeyrek itibarıyla filosundaki araç sayısı 249 bin 800 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde 2019 sonuna göre yüzde 10,4 daralan sektörün, 2019 sonundaki araç sayısı 279 bin adet olmuştu.

Sektörün yüzde 89,5'i dizel, yüzde 64,7'si otomatik araçlardan oluşuyor

TOKKDER raporuna göre, yılın 9 ayında Renault yüzde 25,9'luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Renault'yu, yüzde 14,5 ile Fiat, yüzde 11,6 ile Volkswagen ve yüzde 11,4 ile Ford markaları takip etti.

Sektörün araç parkının yüzde 50,7 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluşurken, küçük sınıf (B segmenti) araçlar yüzde 26,6 ve üst orta sınıf (D segmenti) araçlar 13,2 pay aldı. Bu dönemde SUV gövde tipli araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Sektörün araç parkının yüzde 89,5'ini dizel araçların oluşturması dikkati çekerken, otomatik vitesli araçların payı yüzde 64,7 oldu.

En çok tercih edilen sözleşme süresi 30 ila 42 ay arası

Rapora göre, Türkiye'de satılan yeni otomobillerin önemli bir kısmını satın alan operasyonel kiralama sektörü 2020 yılında da ülke ekonomisine ciddi bir vergi girdisi sağladı. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 3 milyar lira vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2020'nin 9 ayında yaklaşık 3 milyar lira vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.

Raporda dikkati çeken bir diğer önemli unsur ise 43 ay ve üzerinde sözleşmelerin artması oldu. Buna göre, Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 55,2'sini 30-42 ay süreli sözleşmeler oluşturdu.

En çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 17,4 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 16,7 oranında tercih edildi.

"Salgın sonrası verimlilik daha da önemli hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, şunları kaydetti:

"Sektörümüz bu dönemde 5,6 milyar lira yatırım yaparak yaklaşık 29 bin adet yeni araç satın aldı. Operasyonel araç kiralama pazarının şu anki rakamın altına düşmemesini arzu ediyoruz. Olabileceğine de inanıyoruz ama o kadar çok değişken var ve rasyolar o kadar sık değişiklik gösteriyor ki yılın kalan çeyreğinde yüzde 2 civarında daralmayı beklemek gerekir diye düşünüyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi, sınırlı kaynakların verimli kullanımı işletmeler ve bireyler için büyük önem taşımaktaydı. Salgın sonrası ise verimlilik daha da önemli hale geldi. Önümüzdeki dönemde verimliliğe önem veren, öz kaynaklarını veya kredi limitlerini araç satın almak yerine ana faaliyet alanında değerlendirmek isteyen her ölçekten işletmenin, daha yoğun olarak operasyonel kiralama yöntemini tercih ederek araç ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum."

"48 aydan uzun araç kiralamak için girişimlerimiz sürüyor"

Ekici, pandeminin önemini ortaya çıkardığı unsurlardan birisinin de tasarruf olduğunu vurgulayarak, devletin bu hususta gerekli önlemleri kararlılıkla aldığını aktardı.

Ekici, "Bununla birlikte son dönemde TL'nin dolar ve avro karşısında değer kaybı, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve yeni ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara neden oldu. ÖTV matrahı baremlerinde yapılan son değişiklik, dengeleri değiştirecek bir karar oldu. Bu durum, ilgili segmentlerde araç kiralama ve satın alma şartlarını zorlayıcı bir hale getirdi. Talebin yerli ve alt segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine, bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamamaktayız. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz