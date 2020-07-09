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Operasyondan dönen helikopter Bingöl'de zorunlu iniş yaptı
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Operasyondan dönen helikopter Bingöl'de zorunlu iniş yaptı

Bingöl Valiliği, Genç ilçesine bağlı Akpınar köyüne teknik arıza yapan askeri helikopterin zorunlu iniş yaptığını herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Operasyondan dönen helikopter Bingöl'de zorunlu iniş yaptı
09.07.2020 01:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:58

Bingöl Valiliği, Genç ilçesine bağlı Akpınar köyüne teknik arıza yapan askeri helikopterin zorunlu iniş yaptığını herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Valilik, tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Genç ilçesi, Akpınar köyü mülki sınırları içerisinde, 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri aldıktan sonra dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yapmıştır. Helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi bölgeye intikal etmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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