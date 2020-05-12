Operasyona oğullarının isminin verildiği şehit ailesinden Bakan Soylu ve Vali Şahin'e teşekkür
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Operasyona oğullarının isminin verildiği şehit ailesinden Bakan Soylu ve Vali Şahin'e teşekkür

Terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan uzman çavuş Okan Dinçer'in ismi, Batman'ın Sason ilçe kırsalında düzenlenen başarılı operasyona verdi.

Operasyona oğullarının isminin verildiği şehit ailesinden Bakan Soylu ve Vali Şahin'e teşekkür
12.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:20

Terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan uzman çavuş Okan Dinçer'in ismi, Batman'ın Sason ilçe kırsalında düzenlenen başarılı operasyona verdi. Şehidin anne ve babası, İçişler Bakanı Süleyman Soylu ve Batman Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

İki gün önce Batman İl Jandarma Komutanlığınca Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer operasyonu kapsamında 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta ve yere gömülü halde plastik bidonlar içerisinde uzun namlulu silah, 330 fişek, 5 kilogramlık kap içerisine hazırlanmış amonyum nitratlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, elektrik kablosu, 2 telsiz, verici, 3 saat, 3 elektrikli fünye, fitil, akımölçer, 10 pil ve anahtar düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yapılan bu başarılı operasyonu haber alan, 2018'de Batman'ın Hasankeyf ilçesinde devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca saldırı düzenlenmesiyle şehit olan jandarma uzman çavuş Okan Dinçer'in Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan anne ve babası operasyona oğullarının isminin verilmesinden dolayı çok sevindikleri belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Batman Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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