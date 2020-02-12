Operasyon merkezi olacak

12.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:00

Türkiye Afet müdahale planı kapsamında kurulacak olan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet ve acil durumlarda ilin yöneticilerinin toplanarak afet ve acil durumu koordine edecekleri bir merkez olarak tasarlanacak. Yapı toplamda Bin 200 m2 olacak. Bina içerisinde 255 m2'lik operasyon merkezi oluşturulacak. Afet ve acil durumlarda il yöneticilerinin oluşturacağı heyet, Bu operasyon merkezinden Müdahale uygulamalarını takip edip, afet ve acil durum yönetim merkezleri arasındaki koordinasyonu sağlayabilecek. Afet durumunda insani yardım ve müdahale faaliyetleri operasyon merkezinden yönetilecek.

GENİŞ KAPSAMLI BİNA

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin içerisinde ayrıca 26 hizmet grubu için çalışma alanı oluşturulacak. Merkezi içerisinde Basın odası, toplantı salonu, dinlenme odaları, mescit ve bu mekânları besleyecek teknik hacim ve ıslak hacimler oluşturulacak.

"DEPREME HAZIR KOCAELİ"

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; "Şehrimiz deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bunu 1999 yılında gördük. Kocaeli 17 Ağustos 1999 yılında büyük bir deprem yaşadı. O yıllarda deprem konusunda bilinçli değildik. Artık güçlü bir Devlet var ve son yaşadığımız depremlerde ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Afete hazır olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda şehrimize Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurmak için çalışmalara başladık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler