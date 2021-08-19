Son Dakika | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU 5 TUTUKLAMA
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Son Dakika | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 ilçede dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 ilçede dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen 16 ilçede 22 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Baskın yapılan adreslerden biri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrum katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede narkotik köpeği Kanıt, arama yaptı. Yapılan arama çalışmaları sırasında polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G48 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Özel harekat ekipleri ile girilen dairede, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 10'u adli makamlarca serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU 5 TUTUKLAMA
Son Dakika | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU 5 TUTUKLAMA
Son Dakika | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU 5 TUTUKLAMA
Son Dakika | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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