Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor? Operasyon 41 konusu nedir?

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki, Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor?

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 10'ar kişilik iki timin mücadele edeceği program 4 Temmuz Pazar günü başlayacak. Peki, Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor?

OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KİMLER?

Yüzme dalında 17 Türkiye birinciliği bulunan MerveTaneli yarışmada yer alacak. MMA şampiyonu Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de.

OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KONUSU NEDİR?

'YOK EDİCİ' VE 'KÖTÜLER'LE MÜCADELE EDECEKLER Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de mücadele edecek.