"Operasyon 41" ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi

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"Operasyon 41" ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi

'Operasyon 41' ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Program çekimlerinin gerçekleştiği Kocaeli'nde bir araya gelen "Operasyon 41" ekibi, ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı.

Program çekimlerinin gerçekleştiği Kocaeli'nde bir araya gelen "Operasyon 41" ekibi, ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı. Düzenlenen yemeğe program ekibinin yanı sıra yapımcılar Gamze İnce, Aytaç Ağdağ ile proje tasarımcısı Bekir Gündoğdu'da katıldı.

Operasyon 41 yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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