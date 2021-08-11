Operasyon 41'de heyecan devam ediyor
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Operasyon 41'de heyecan devam ediyor

Operasyon 41'de heyecan devam ediyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Silah tutkunu spora çevir" sloganıyla yola çıkan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış kişilerden oluşan iki tim var. Bu timler zorlu doğa şartlarında disiplinli bir şekilde eğitilip, farklı askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışıyor.

"Silah tutkunu spora çevir" sloganıyla yola çıkan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış kişilerden oluşan iki tim var. Bu timler zorlu doğa şartlarında disiplinli bir şekilde eğitilip, farklı askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışıyor. Görev oyunları, erzak ve teçhizat oyunları, liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Operasyon 41 Cuma akşamı 23.15'te KanalD'de heyecan dolu bölümü sakın kaçırmayın!

Kaynak: Hürriyet

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