Operasyon 41'de heyecan devam ediyor

"Silah tutkunu spora çevir" sloganıyla yola çıkan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış kişilerden oluşan iki tim var. Bu timler zorlu doğa şartlarında disiplinli bir şekilde eğitilip, farklı askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışıyor.