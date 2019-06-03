Operanın Kürt divası Pervin, Türkiye'yi aryalarıyla temsil ediyor

Doksanlı yıllarda Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde fiziki ve maddi zorlukların yaşandığı bir okulda başlayan müzik macerasıyla, aslen Mardinli ve bir öğretmen çocuğu olan Pervin Çakar şu anda operanın sahnede devleşen "Kürt divalarından" biri olarak tanınıyor.

Çakar, euronews Türkçe'ye verdiği röportajda Kürtçe ve operanın yollarını kesiştirdiği kişisel projesini ve hedeflerini anlattı. Euronews.com'da Görüntüle