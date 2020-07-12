Operada sosyal mesafe İspanya'nın opera topluluğu Teatro Real, Verdi'nin ünlü eseri La Traviata'yı sosyal mesafe kurallarına göre sergileyecek.

İspanya'nın opera topluluğu Teatro Real, Verdi'nin ünlü eseri La Traviata'yı sosyal mesafe kurallarına göre sergileyecek. Sahne ve koltukların sosyal mesafe kurallarına göre ayrıldığı opera sahnesinde solistler yaklaşık 2 metrekare arayla eseri seslendirecek.

Dünyanın en ünlü ve en çok sahnelenen operalarından Verdi'nin La Traviata operası, koronavirüs salgınında sosyal mesafe kurallarına göre sahnelenecek. Sahne, sanatçıların eseri söylerken durabileceği kırmızı çizgilerle 2 metrekarelik alanlara ayrıldı. Orkestra ise yarı yarıya azaltılarak 3'er günlük seanslarda değişmeli çalışacak ve 2 metre aralıklarla oturacak. Seyirci kapasitesi ise %50 oranında azaltılarak sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.Opera sanatçıları, salgın şartları altında ünlü operayı sahnelemek istediklerini çünkü izleyicilerin bu zor zamanları biraz unutturmak istediklerini açıkladı. Sosyal mesafeye uygun La Traviata, temmuz ayı ortalarında sahnelenmeye başlayacak.

Kaynak: DHA