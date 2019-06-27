Opera, Yeni Güncellemesiyle Birçok Özelliğe Kavuşuyor

Opera; Windows, Mac, Linux ve Android için tasarladığı Chromium tabanlı internet tarayıcısına Opera 62 adında yeni bir güncelleme getirdi. Güncellemeyle gelen birçok yeni özellik var. İlk olarak Opera'nın geliştirme takımı, Opera 60'ta getirilen Reborn 3 arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca güncelleme, internet tarayıcısının Windows'un kendi karanlık temasıyla uyumlu çalışmasını sağlıyor. Ek olarak daha önceden tarayıcıda bulunan Hızlı Erişim ve tarayıcı geçmişi özellikleri "Görev Tamamlayıcı" adında yeni bir özellikte birleştirildi.

Opera 62'nin en yeni özelliği, tarayıcının Windows'un karanlık teması ile uyumlu olması. Opera'nın kurulu olduğu bilgisayarda karanlık mod aktifse tarayıcı da otomatik olarak karanlık moda geçiyor. Ayrıca karanlık modun kapsadığı alanlar da genişletildi. Bu yeni güncellemeyle karanlık mod; yetkilendirme kutucuklarını, içerik menülerini ve kitap ayracı düzenleyicisini de kapsıyor. Ayrıca işaretleme kutuları, fare işaretçisi üzerine getirildiğinde kırmızı oluyor.

Yeni güncellemeyle artık Opera'nın Kolay Kurulum menüsüne ana araç çubuğundan ulaşmak mümkün. Bu menü, daha büyük ekranları olan kullanıcıların daha büyük Hızlı Erişim sekmelerini görüntülemelerini sağlıyor.

Opera 62, yeni bir özellik olan "Görev Tamamlayıcı"yı da tanıtıyor. Bu özellik sayesinde tarayıcı, girilen sayfalara bakarak onları Hızlı Erişim menüsüne ekliyor. Böylelikle yarım kalmış işlere geri dönmek kolaylaştırılmış oluyor ancak bu özellik, hâlâ deneysel. Yani bu özelliğin şu anki kullanım alanları sınırlı.