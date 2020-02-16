Opera yaparak çorba hazırlıyor

16.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:10

Rusya ve Ukrayna sofralarının vazgeçilmezi borş çorbasının ünü sınırları aştı. Poltava semtinde eski bir Ukrayna köyünde söylediği şarkılarla borş çorbası yapan Opera Sanatçısı Alona Grebenyuk, İhlas Haber Ajansı muhabirine çorbanın yapılışındaki incelikleri anlattı.

Kış aylarının vazgeçilmez çorbası borşun faydaları saymakla bitmiyor. Borş çorbası, Rusya ve Ukrayna mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan lezzetli bir çorba. 17'nci yüzyıldan bu yana yapılmaya devam eden borş çorbası, doyurucu özelliğinin yanı sıra içindeki çok sayıda sebze sayesinde tam bir sağlık deposu. Özellikle Rusların ve Orta Asya ülkelerinin geleneksel yemekleri arasında olan çorba, doyurucu olması ve lezzet farkıyla dikkat çekiyor. Kalori değeri düşük olan borş çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 50 kaloriye denk geliyor. Besleyici özelliği fazla olan çorba, kilo vermeye de yardımcı oluyor. İsteğe göre tavuk eti veya dana etiyle yapılan çorbada kırmızı pancar, lahana, havuç, patates, defne yaprağı, maydanoz gibi sebzeler bulunuyor. Bölgenin çok soğuk olması nedeniyle donan yeşil sebzelerin yerine çorbanın yapımında kök sebzeler tercih ediliyor. Dayanıklı sebzelerden hazırlanan borş çorbasının malzemeleri yapıldığı bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Borş çorbasına adını veren ise içindeki kırmızı pancar. Çorbanın asırlardır kendi özelliklerini koruyarak günümüze kadar gelmesi de borş çorbasına ayrı bir önem katıyor.

ŞARKI SÖYLEYEREK BORŞ HAZIRLIYOR

15 yaşından beri opera sanatçısı olan Alona Grebenyuk (45) hem başarılı bir sanatçı hem de iyi yemek yapan bir ev hanımı. Grebenyuk, Poltava semtindeki eski bir Ukrayna köyünde geleneksel olan borş çorbasını keyifle hazırlıyor. 17'nci yüzyıldan bu yana aynı şekilde yapımının devam ettiğini söyleyen Grebenyuk, çorbanın dana eti dışında tavuk etinden de yapılabileceğini belirtti. Grebenyuk, yemek yaparken, özellikle borş çorbasını hazırlarken şarkı söylemenin yemeğe ayrı bir lezzet kattığını dile getirdi. Türkiye'den gelen turistlerin dükkanını sık sık ziyaret ettiğine değinen Grebenyuk, tüm Türkleri de yemekleri tatmaya ve Ukrayna kültürünü tanımaya davet etti. Grebenyuk'un en büyük isteklerinden birisi ise tarihsel Ukrayna opera eserlerini Türkiye operalarında seslendirebilmek.

Borş çorbasının hazırlanışı ve malzemeleri ise şöyle:

"750 gr kemikli et (dana ya da kuzu)

3 orta boy patates (küp şeklinde doğranmış)

500 gr lahana (incecik kıyılmış)

3 orta boy pancar (rendelenmiş)

3 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı sirke

2 orta boy havuç (ince rendelenmiş)

2 orta boy soğan (yemeklik doğranmış)

2 - 3 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı ile yeteri kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber,

yeteri kadar zeytinyağı."

BORŞ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Pancarları bir fırça yardımıyla iyice yıkayın. Saplarını ve köklerini ayıklayın ancak soymayın. Derin bir tencerede tuz ve üzüm sirkesi eklediğiniz bol suda pancarları yarım saat kadar haşlayın. Bu esnada dana etini iri parçalar halinde doğrayıp ayrı bir tencerede bol suyla haşlayın. Yumuşayan pancarların suyunu süzün ve kabuklarını soyun. Pancarlarınızı küp küp doğrayın. Soğan, havuç ve kerevizi de pancarlarla aynı boyutta doğrayın. Lahanayı ince ince kıyın, sarımsağı güzelce ezin. Domatesleri rendeleyin. Haşlanan etlerin suyunu bir kenara alın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırın. Kereviz, havuç ve kuru soğanı sırayla ekleyip kavurun. Ardından sarımsakları da ilave edin ve 10 dakika pişirin. Lahana ve kimyonu da ilave edip 10 dakika daha pişirin. Son olarak domates rendesini de ilave edin ve suyunu çekene kadar kavurun. Haşlanmış et ve pancar parçalarını, defne yaprağı ile birlikte malzemelere ekleyin. Et suyunu da ilave edip 10 dakika kadar pişirin. Pişme süresinin sonuna doğru defne yaprağını çıkarın. Üzüm sirkesi, tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı lezzetlendirin ve kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte pişirin. Çorbayı kaselere bölüştürdükten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı krema ve kıyılmış dereotu ilave edin.

(İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA