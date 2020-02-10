: Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti

10.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:49

ÜNLÜ opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya 'Boza' diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bilgili'nin eşinin cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı o anın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü opera sanatçı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile akşam saatlerinde Beşiktaş Dikilitaş'taki evlerine doğru giderken, her akşam sesini duyduğu bozacıya rastladı. Bilgili çifti ile Aşkın, isminin Abdullah olduğunu öğrendikleri bozacıdan boza aldı. Bas bariton erkek ses rengine sahip opera sanatçısı Burak Bilgili, bir süre bozacı ile sohbet etti. Sohbet sırasında Bilgili, boza satıcısına birlikte 'Boza' diye bağırmayı teklif etti. Önce bozacı bağırdı. Ardından da birçok prestijli uluslararası opera yarışmasında ödül alan Bilgili, kendi yorumuyla 'Boza' diye bağırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, o anları Bilgili'nin eşi Seda Özen Bilgi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Seda Özen Bilgili'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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