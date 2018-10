Opera Sanatçılarına El Emeği Göz Nuru Tığ İşi Peruk

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) makyaj ve peruka sanatçısı olarak çalışan İnanç Erkin, eserlerde sanatçıların kullandığı perukları el işçiliği ile yapıyor.

Peruk yapımı ve saç tasarımını, İzmir Devlet Tiyatrosunda 45 yıl bu işi yapan babası Burhan Erkin'den çocuk yaşlarda öğrenen İnanç Erkin, mesleğini profesyonel olarak 20 yıldır sürdürüyor.

Erkin, eserin geçtiği döneme göre sanatçıların sahnede kullanacağı perukları, her bir saç telini tığla tek tek işleyerek ortaya çıkarıyor.

SAMDOB'da 9 yıldır çalışan Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başlamasında ve sevmesinde en büyük etkenin babası olduğunu vurguladı.

İlkokul çağlarından beri, İzmir Devlet Tiyatrosuna babasının yanına giderek, burada tiyatro sanatçılarına saç tasarımı ve makyaj yapılmasını izlediğini belirten Erkin, şunları dile getirdi:

"İzmir Devlet Tiyatrosu, mesleğe atılmamda ilk dönüm noktası oldu. Sabır ve emek gerektiren bir işle uğraşıyorum. Tarihin her döneminde yaşanan olaylara ve o dönemin kültürüne, modasına uygun saç tasarımları ve peruk yapıyorum. Sanatçıların yaptığım perukları takarak sahnede bir karakteri canlandırmasını izlerken çok mutlu oluyorum."

"Nasıl saç yapılması ve ne şekilde olmasına kreatörlerle birlikte karar veriyoruz"

Mesleği nedeniyle tarihin her dönemine adeta tanıklık ettiğini ifade eden Erkin, her dönem oyunu için ayrı saç ve peruk tasarımı yaptıklarını belirtti.

Oyunun geçtiği tarihi dönemle ilgili araştırma yaptıklarını anlatan Erkin, şöyle devam etti:

"Dışarıdan bakıldığında basit gibi görünebiliyor. Ancak yaptığımız iş büyük bir emek ve özveri gerektiriyor. Bale ve opera sanatçılarının sahneye taşıdıkları her oyun farklı dönemleri yansıtıyor. Her dönemin kendine özgü bir modası var. Tarihi ve kültürel farklılıkları var. Her oyuna göre sanatçının giyeceği kıyafete ve oyuna göre o döneme ait saç tasarımı yapıyoruz. Nasıl saç yapılması ve ne şekilde olmasına kreatörler ile birlikte karar veriyoruz. Bu nedenle de tarihi bilgi olması önem taşıyor. O dönemde insanlar nasıl yaşıyor, nasıl bir kültüre sahip? Bunun bilinmesi bizim işimizi kolaylaştırıyor."

"Tığ işçiliği ile peruk yapıyoruz"

Hangi sanatçı için saç tasarımı yapılacaksa ona göre ölçü alınıp tığ işçiliği ile peruk yaptıklarını söyleyen Erkin, "Her bir saç telini tek tek tığ ile işleyerek peruk yapıyorum. Çok zahmetli ve sabır gerektiren bir iş. Bir oyuncu için tasarlanan peruğu yapmaya 15 gün öncesinde başlıyorum. Saç tasarlarken karakterin kişiliği, yaşı, kilosu boyunu dikkate alarak yapıyorum. Yaşanılan dönem eserine göre baştan ayağa kadar bir ekip olarak çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Perukları gerçek saçtan ya da sentetik saçtan yaptığını anlatan İnanç Erkin, bazı oyunlarda 70 ile 80 sanatçı için peruk ve saç tasarımı yaptığını sözlerine ekledi.