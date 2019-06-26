Opera, iPhone'lar İçin Kripto Para Cüzdanlı Tarayıcısını Yayınladı

Opera, bu yılın başlarında kripto para cüzdanlı tarayıcısını Android ve PC kullanıcıları için yayınlamıştı. Bugün itibarıyla iOS kullanıcıları da iPhone'larında Opera'nın kripto cüzdanlı tarayıcısını kullanabilecek.

Opera, bu tarayıcının Ethereum blok zincirindeki Web 3.o uygulamalarıyla direkt ve kolayca etkileşime girdiğini belirtiyor. Normalde kullanıcıların bunu yapabilmesi için bir eklentiye ihtiyacı olacağına da dikkat çeken Opera, Opera Touch ile kullanıcıların ihtiyaç duyacağı her şeyin tarayıcı içerisinde olacağını belirtti.

Opera'nın kripto para departmanının başı olan Charles Hamel, tarayıcı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm modern tarayıcıların entegre bir kripto para cüzdanına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Kripto parayla ilgilenen kullanıcıların yoğun talebi üzerine aynı deneyimi iOS platformuna da taşıyoruz."

Apple kullanıcıları bugün itibarıyla Opera Touch uygulamasını Apple App Store aracılığıyla indirip kullanmaya başlayabilir.