Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Yiğit Yantaç atandı
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Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Yiğit Yantaç atandı

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Yiğit Yantaç atandı

Opel Türkiye Satış Müdürü Yiğit Yantaç, 1 Nisan Perşembe günü itibarıyla Opel Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna getirildi.

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Opel Türkiye Satış Müdürü Yiğit Yantaç, 1 Nisan Perşembe günü itibarıyla Opel Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna getirildi.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç, iş hayatına yabancı bir bankanın strateji departmanında başladı.

Yaklaşık 12 yıl bankacılık sektöründe çalışan, yüksek lisansını da finans alanında tamamlayan Yiğit Yantaç'ın kariyeri, Stellantis grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye ile 4 Mart 2019 tarihinde Opel markasından sorumlu Finans Müdürlüğü göreviyle kesişti.

3 Şubat 2020 itibarıyla Opel Türkiye'nin Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan evli ve 1 erkek çocuk babası olan Yiğit Yantaç görevine, 1 Nisan Perşembe günü itibarıyla Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin'e bağlı Opel Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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