Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams "Eurostar 2021" seçildi

Opel'in Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams, yeni Opel Mokka'nın geleceğe dönük tasarım başarısından ötürü Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.

Opel Türkiye açıklamasına göre, Automotive News Europe, 2021 yılında otomotivde öne çıkan yöneticileri seçti. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Eurostar ödüllerinde Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Adams, ödüle layık görülen 17 yöneticiden biri oldu.

Açıklamada Eurostar seçimlerine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Automotive News Europe Yardımcı Yayıncı ve Editörü Luca Ciferri, "Bu yıl onurlandırdığımız 17 kişi, pandemi sırasında ve sonrasında benzeri görülmemiş mesleki ve kişisel zorlukların üstesinden geldi. Böylesine zor zamanlarda gösterdikleri esneklik ve yetenek hayranlık uyandırıcı. Böyle yöneticiler, otomobil endüstrisini karlı bir şekilde yeni bir çağa taşımaya yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Mokka, tamamen dijital "Pure Panel ve Opel Vizör" ile donatıldı

Öte yandan açıklamaya göre, yeni Opel Mokka, üstün gövde orantıları ve en küçük ayrıntısına kadar özenle ele alınan detaylarıyla etkileyici bir otomobil olarak görülüyor. 4,15 metre uzunluğundaki beş koltuklu otomobil, cesur ve saf tasarım yaklaşımıyla öne çıkıyor. Opel Vizör, ön görünümün en çarpıcı özelliği olarak dikkati çekiyor. Vizör, yeni Opel'in ön yüzünü tıpkı bir kask gibi kaplıyor, araç ızgarasını, LED farları ve yeni Opel Şimşek logosunu tek bir ögede bütünleştiriyor. Model ismi olan "Mokka" kelimesi, özel karakterlerle ilk kez bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Opel, iç mekanında da dış tasarımdaki net felsefeyi yansıtıyor. Temel unsurlara odaklanan yeni "Opel Pure Panel" kokpit, iki geniş ekranı bir araya getiriyor. Pure Panel son derece özgün tasarımının yanı sıra, kokpitte kullanıcıyla ilk buluşma anından itibaren kolay anlaşılabilir yapısıyla da kullanıcı dostu bir ara yüz sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.