Opel, SUV ailesini dinamik tasarım diliyle buluşturmayı sürdürüyor
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Opel, SUV ailesini dinamik tasarım diliyle buluşturmayı sürdürüyor

Opel, SUV ailesini dinamik tasarım diliyle buluşturmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Opel, Crossland ve Mokka'dan sonra bir diğer SUV modeli Grandland'i de 'Opel Vizör' tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniliyor.

Opel, Crossland ve Mokka'dan sonra bir diğer SUV modeli Grandland'i de 'Opel Vizör' tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniliyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım dili, dijital kokpit ve yüksek Alman teknolojileriyle donatılan 3 güçlü SUV, Opel'in bu sınıftaki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Opel Grandland sezgisel kumandalar, yenilikçi teknolojiler, şık ve sportif tasarımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Opel, dikkati çekici yeni marka yüzü 'Opel Vizör'ü SUV ailesinin üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yenilenen Crossland ile başlayan ve ilk kez yeni Mokka'da tam anlamıyla karşımıza çıkan iddialı ve dinamik tasarım özellikleri, yeni Grandland ile devam ediyor.

Yeni Opel Grandland'ın iddialı tasarımı net ve düzgün çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor ve'Opel Vizör' ön cepheye yayılıyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, yan paneller ile parlak siyah ve gümüş renkli gövde altı koruma kaplamaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Yeni Grandland'de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

Opel, birkaç hafta içinde yenilenen SUV modeli için yurt dışı satış fiyatlarını açıklayacak ve yeni Grandland'i siparişe açacak. Almanya'da Eisenach fabrikasında üretilen yeni Opel Grandland, sonbaharda sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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