Opel logosu Yeni Mokka ile yenilendi
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Opel logosu Yeni Mokka ile yenilendi

Opel, Haziran ayı sonunda  tanıttığı, Yeni Mokka ile başlayarak tüm modellerinde kullandığı marka logosunu yeniliyor.

Opel logosu Yeni Mokka ile yenilendi
11.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:43

Opel, Haziran ayı sonunda tanıttığı, Yeni Mokka ile başlayarak tüm modellerinde kullandığı marka logosunu yeniliyor.

Markanın bundan böyle piyasaya sunduğu tüm yeni modelleri yeni logosunu taşıyor olacak.

Opel'in geleceğinin marka yüzü olan Yeni Mokka, Opel Vizor ve tamamen dijital kokpiti Pure Panel ile yollara çıkan ilk Opel modeli oluyor. Yeni Mokka'nın bagaj kapağında özel bir yazı tipi ile yeniden tasarlanan Opel yazısı artık logonun alt kısmında yer alıyor. Alman otomobil üreticisinin yeni tasarımı ile yeniden yorumladığı efsanevi marka logosu bundan böyle piyasaya süreceği tüm yeni modellerini süslüyor olacak.

"Logonun dış çemberi daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin. Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte.", sözleriyle yeni logoyu değerlendirmeye başlayan Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams ekliyor: "Tüm detaylar oldukça keskin. 'Opel' yazısı, bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildi. Bu, safkan Alman bakış açısını ve titizliğini gözler önüne seriyor. Yenilenen şimşekli Opel marka logosunu otomobilin ön tarafında bulunan Vizor'e entegre ettik ve model ismini otomobilin arka tarafında tam anlamıyla ortalayarak konumlandırdık."

Alman otomobil üretcisi, 1963 yılından bu yana, tüm Opel modellerini, marka logosu olan çember içindeki şimşek ile süsledi. Modele ve üretim yılına bağlı olarak logo zaman zaman değişiklik gösterdi. Milenyumla birlikte bir modernizasyon yapılarak, logodaki şimşek üç boyutlu bir görünüm kazandı. Şirket ve ürün logosu tasarım olarak birbirine daha da yaklaştı. 2016 yılından itibaren, Opel modellerini daha belirgin bir krom logo süslemeye başladı. Resmi şirket logosu 2017 yazında modern ve düz bir formda tasarlandı. Yeni otomobillerde kullanmak üzere yeniden tasarlanan Opel logosu, markanın reklam ve dijital iletişimlerindeki iki boyutlu logosuna mükemmel şekilde uyum sağladı.

Kaynak: Carmedya.com

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