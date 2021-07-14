Opel'in yeni CEO'su Uwe Hochgeschurtz olacak
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Opel'in yeni CEO'su Uwe Hochgeschurtz olacak

Opel'in yeni CEO'su Uwe Hochgeschurtz olacak
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Halen Renault Almanya, Avusturya ve İsviçre Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Uwe Hochgeschurtz, Stellantis çatısındaki Opel'in yeni CEO'su olarak atandı.

Halen Renault Almanya, Avusturya ve İsviçre Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Uwe Hochgeschurtz, Stellantis çatısındaki Opel'in yeni CEO'su olarak atandı.

Opel Türkiye açıklamasına göre, otomotiv endüstrisindeki kariyerine 1990 yılında Ford'da başlayan Hochgeschurtz, 2001 yılında Volkswagen'de ve 2004 yılında Renault'da farklı foksiyonlarda görev aldı. Almanya (Wuppertal-Köln), Birleşik Krallık (Birmingham) ve Fransa'da (Paris Dauphine) işletme eğitimi alan Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021'den itibaren Stellantis dışında yeni bir kariyer planı uygulamaya karar veren Michael Lohscheller'in yerini alacak.

Uwe Hochgeschurtz, Stellantis'in üst düzey yönetim ekibine katılacak ve doğrudan Stellantis CEO'su Carlos Tavares'e rapor verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tavares, "Opel için çalışanlarla birlikte güçlü, sürdürülebilir temeller oluşturduğu için Michael'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu etkileyici dönüş, markanın dünya çapındaki ticari gelişiminin yolunu açıyor. Uwe'nin, 30 yılı aşan otomotiv tecrübesiyle Opel markasının bu yeni dönemini başarıyla, en iyi şekilde yöneteceğinden eminim. Michael'a kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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