Opel'in SUV Ailesi'nde yeni perde: Yeni Grandland
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Opel'in SUV Ailesi'nde yeni perde: Yeni Grandland

Opel'in SUV Ailesi'nde yeni perde: Yeni Grandland
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Alman otomobil üreticisi Opel, Crossland ve Mokka’dan sonra bir diğer SUV modeli olan Grandland’i de Opel Vizör tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniliyor.

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel, Crossland ve Mokka'dan sonra bir diğer SUV modeli olan Grandland'i de Opel Vizör tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniliyor.

Yenilenen Crossland ile başlayan ve ilk kez yeni Mokka'da tam anlamıyla karşımıza çıkan iddialı ve dinamik tasarım özellikleri, yeni Grandland ile devam ediyor. Yeni Grandland sezgisel kumandalar, yenilikçi teknolojiler, şık ve sportif tasarımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Modelin iddialı tasarımı net ve düzgün çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor. Markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan Opel Vizör ön cepheye yayılıyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, yan paneller ile parlak siyah ve gümüş renkli gövde altı koruma kaplamaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Yeni Grandland'de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

Opel, birkaç hafta içinde yenilenen SUV modeli için yurt dışı satış fiyatlarını açıklayacak ve yeni Grandland'i siparişe açacak. Almanyda Eisenach fabrikasında üretilen yeni Opel Grandland, sonbaharda sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Carmedya.com

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