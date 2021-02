Opel'in LED farları konforlu bir görüş sunuyor

Opel'in birçok modelinde standart olarak sunulan enerji tasarruflu LED farlar otomobillerin verimliliğini daha da artırırken, konforlu bir görüş sunuyor.

Opel açıklamasına göre, Marka; Corsa, Astra, Insignia ve yeni Mokka'da uyarlanabilir IntelliLux LED far teknolojisi ile rakiplerinden ayrışıyor. LED farlar Opel'in birçok modelinde standart olarak sunuluyor ve enerji tasarruflu LED farlar otomobillerin verimliliğini daha da artırıyor.

Açıklamaya göre, özellikle kış aylarıyla birlikte gün ışığından daha az yararlanılıyor, havalar daha erken kararıyor. Corsa'dan, Astra'ya ve Opel ailesinin amiral gemisi Insignia'ya kadar Opel modelleri IntelliLux LED matrix farlarla donatılıyor ve böylece Opel sürücüleri ideal aydınlatılmış yollarda sürüş yapabiliyor.

Yeni Opel Mokka ve tamamen elektrikli Opel Mokka-e, söz konusu teknolojiye sahip, uyarlanabilir, parlamayan IntelliLux LED matrix farlarla donatılan en yeni model olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Opel Grandland X ve yeni Opel Crossland örneğinde olduğu gibi çoğu Opel binek otomobilinde otomatik fonksiyona sahip tam LED farlar sunuluyor. Geleneksel aydınlatma sistemleriyle kıyaslandığında LED farlar sadece daha yüksek aydınlatma performansı sunarken, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmaya katkı sağlıyor.

- Uyarlanabilir IntelliLux LED matrix farlar

Açıklamaya göre, IntelliLux LED matrix farlar, daha aydınlık ve daha güçlü olduğundan xenon veya geleneksel aydınlatma sistemlerine kıyasla sürücüye çok daha üstün bir aydınlatma performansı sunuyor. Akıllı farlar karanlıkta sürüşü daha güvenli ve daha konforlu hale getiriyor. Otomobil, aydınlatmalı şehir yollarından çıkar çıkmaz, matrix farlar otomatik olarak uzun far moduna geçiyor ve otomobilin otoban, kırsal yollar veya viraj gibi sürüş koşullarına bağlı olarak ışık huzmesinin menzilini ve dağılımını sürekli olarak uyarlıyor. LED segmentleri büyük bir hızla ve otomatik olarak mevcut sürüş koşullarına uyum sağlıyor. Bağımsız LED'ler milisaniyeler içinde kapanıyor ve karşıdan gelen sürücünün gözünde parlama yapmadan "geceyi gündüze" çeviriyor.

Opel Insignia'daki uyarlanabilir IntelliLux LED piksel farlar, far başına 84 adet olmak üzere toplam 168 LED hücresinden oluşuyor. Çok kısa sürelerde reaksiyon gösteren çok sayıda LED hücresi sayesinde güçlü bir uyarlama sağlanıyor. Karşıdan gelen veya önde gitmekte olan araçlar yolu aydınlatan ışık demetinden perdeleniyor.

Ayrıca "Pixel Light" özellikle daha da gelişmiş bir otoyol fonksiyonu sunuyor. Örneğin sol virajlarda yolun sol tarafına doğru aydınlatma alanını güçlendirerek sürücünün sürüş yönünü daha iyi görmesini sağlarken, yol kenarındaki trafik işaretlerini görmesi için ise yolun sağ tarafında yeterli aydınlatma sağlamaya devam ediyor. Sistem sağ virajlarda ise karşıdan gelen sürücünün gözünde parlama yapmaması için ışık yoğunluğunu sağa doğru odaklıyor.

- Yeni Mokka'da tam LED farlar standart

???????Açıklamada aktarılanlara göre, Opel, diğer birçok modelde de gelişmiş aydınlatma sistemleri sunuyor. Örneğin yeni Opel Mokka'da farlar, gündüz sürüş farları, sinyaller ve stop lambaları olmak üzere kapsamlı LED aydınlatma teknolojileri kullanıyor. Yeni Opel Crossland'de, yeni Mokka'da olduğu gibi Opel Vizör'e entegre edilen viraj farı, otomatik uzun far asistanı ve otomatik seviye ayarı fonksiyonlarına sahip uyarlanabilir tam LED ön farlar opsiyonel olarak sunuluyor.

Standart olarak sunulan LED farlar yerine, Opel Grandland X ayrıca opsiyon olarak kamera tabanlı uyarlanabilir AFL LED teknolojisiyle de donatılabiliyor. Otomatik uzun far sayesinde, trafikteki diğer paydaşların gözlerinin kamaşmasını önlemek için sürücünün manuel olarak kısa ile uzun far arasında geçiş yapmasına gerek kalmıyor. AFL LED farlar; şehir içi, köy yolları, otoyollar, viraj alma, dönüş ve park etme, artı uzun far asistanı ve otomatik seviye ayarı olmak üzere sekiz farklı fonksiyon ile sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak