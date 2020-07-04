Opel ilk yarıda yükselişe geçti Alman otomobil üreticisi Opel, Türkiye otomotiv pazarında ilk altı aylık performansıyla yükselişe geçti.

Alman otomobil üreticisi Opel, Türkiye otomotiv pazarında ilk altı aylık performansıyla yükselişe geçti.

Ocak – Haziran aylarını kapsayan ilk yarıyılda Opel Türkiye, yüzde 30 büyüyen pazarda 12 bin 536 adetlik satış gerçekleştirerek, geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katladı ve yılın ilk yarısında yüzde 4.9 pazar payına erişerek sırlamada 6. oldu.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan yeni Corsa modeliyle birlikte pazarda ivme yakalayan Opel, ilk altı ayda toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 11 bin 775 adet satış ve yüzde 5.8 pazar payı ile beşinci sırada yer alırken, Haziran ayında binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 2 bin 913 adet satış ve yüzde 5.1 pazar payı ile markalar sıralamasında altıncı olmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda 2020 özel seri modellerini müşterileri ile buluşturan Opel, Temmuz ayında da bu modellerinde farklı finansman kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Opel; yeni Corsa, Crossland X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerinin 2020 özel seri donanımlarında 50 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,89 faizli kredi finansman kampanyası başlatıyor. Yeni Astra HB 2020 özel seri otomobillerde ise 60 bin TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Ayrıca Temmuz ayına özel yeni Corsa 135 bin 800TL'den, yeni Astra 184 bin 200TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Opel'in SUV modelleri Crossland X'e 179 bin 600 TL'den, Grandland X'e ise 213 bin 500TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel ayrıca Temmuz ayında müşterilerine 120 bin TL'ye varan yüzde 0,69 faizli özel kredi seçenekleri sunuyor.

Kaynak: Carmedya.com