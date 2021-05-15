Opel, denizcilik tutkusunu ürün gamına da yansıtıyor
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Opel, denizcilik tutkusunu ürün gamına da yansıtıyor

Opel, denizcilik tutkusunu ürün gamına da yansıtıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Alman otomotiv üreticisi Opel, denizciliğe olan tutkusunu geçmişte olduğu gibi mevcut ürün gamına da yansıtıyor.

Alman otomotiv üreticisi Opel, denizciliğe olan tutkusunu geçmişte olduğu gibi mevcut ürün gamına da yansıtıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel'in geçmiş yıllardaki amiral gemileri Kadett, Amiral ve Kapitän tasarımlarıyla otomobilseverleri memnun ederken, markanın denizcilik ile olan yüksek bağını da ortaya koydu.

Opel'in bu tutkusu zaman zaman deniz yüzeyinin altındaki canlılara da kaydı. Opel, 1970 yılında vatoz balığı şeklindeki logoyu taşıyan sportif coupe modeli Manta'yı tanıttı.

Opel Manta, otomobil dünyasında derin bir iz bırakarak çok kişinin yaşamına dokundu. Bu iz o kadar derin ki, Alman üretici geçtiğimiz günlerde detaylarını paylaştığı sıfır emisyonlu Manta GSe ElektroMOD'la modele yeniden hayat vermeye hazırlanıyor.

Manta'nın karakteristik logosunun tasarımına büyük önem veren tasarımcılar, kendilerini 15 yıldan daha uzun bir süre boyunca köpekbalığına adadı. Tasarım Direktörü Karim Giordimaina süreci anlatırken "Her şey 17 yıl önce başladı ve gerçek bir kült haline geldi" kelimeleriyle bu süreci ifade etti.

Açıklamada, köpekbalığının tarihi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"2004 yılının bir pazar günü Opel tasarımcısı Dietmar Finger, evde yeni Corsa için bir tasarım çiziyordu. Daha doğrusu, çoğu zaman kapalı olan yolcu kapısı nedeniyle görünmeyen torpido gözünün yan duvarını çiziyordu. Torpido gözü açıldığında bu duvarın güçlü olması ve dayanım göstermesi gerekiyordu. Bu dayanım plastik yüzeyine uygulanan enine kanallarla sağlanıyordu. Tasarımcı işte tam da bu kanalları tasarlıyordu. Tasarımının tam ortasında, oğlu yanına geldi, taslağa baktı ve sordu: "Baba, neden bir köpekbalığı çizmiyorsun?" Neden olmasın? Tasarımcının parmakları istem dışı harekete geçerek kanallara köpekbalığı şeklini verdi. Böylece bir fikir ve yeni bir gelenek de doğmuş oldu ve torpido gözündeki köpekbalığı simgesiyle Opel, seri üretime geçti.

O andan itibaren, "Opel köpekbalığı"nın başarı öyküsü başlamıştı. O sırada Zafira'nın iç tasarımından sorumlu olan Karim Giordimaina, esnek kullanım özellikleriyle gönüllerde taht kuran kompakt van modelinin kokpitine üç küçük köpekbalığı gizledi. Köpekbalığı uygulaması sonraki yıllar boyunca devam etti. Önce Opel Adam, ardından güncel Opel Astra ve son olarak Opel Crossland ve Opel Grandland X'ten Opel Insignia'ya kadar diğer binek modellerde köpekbalığı figürü görüldü. Bu durum zamanla gerçek bir kült haline geldi. O tarihten günümüze, her iç mekan baş tasarımcısı, geliştirme sürecinin sonunda iç mekanın bir yerine en az bir köpekbalığı konduruyor. ve bu genelde otomobil pazara sunuluncaya kadar keşfedilmiyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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