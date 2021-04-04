Opel'den nisan ayına özel kampanya
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Opel'den nisan ayına özel kampanya

Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Opel'den nisan ayına özel kampanya

Opel, nisan ayına özel finansman seçenekleri ve iddialı satın alma koşulları sunuyor.

Opel, nisan ayına özel finansman seçenekleri ve iddialı satın alma koşulları sunuyor.

Opel Türkiye açıklamasına göre, Marka, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkati çekiyor.

Açıklamaya göre, Opel'in başarılı modeli Corsa'ya nisanda 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.

Yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görüyor. Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayında, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroom'lardaki yerini alıyor.

Açıklamadaki detaylara göre, D-Sedan segmentinde dizel otomatik versiyonuyla ayrışan Opel'in amiral gemisi yeni Insignia'da 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Combo Life, nisan ayında 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85 bin TL kredi için 12 ay, 0 faiz seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayında Combo, 186 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Ayrıca Opel Türkiye'nin nisan kampanyası kapsamında, ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Opel Türkiye'nin nisan ayına özel koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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