Opel'den haziranda sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim fırsatı
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Opel'den haziranda sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim fırsatı

Opel'den haziranda sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim fırsatı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Opel, haziran ayında uygun ödeme koşullarına sahip kredi imkanları ve nakit alım indirimleri sunuyor.

Opel, haziran ayında uygun ödeme koşullarına sahip kredi imkanları ve nakit alım indirimleri sunuyor.

Opel açıklamasına göre, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar kapsamında, yenilenen tasarımı, orijinal Opel Vizörü ve çok yönlü özellikleriyle yeni Opel Crossland, haziran ayında 227 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, çeşitli donanım ve versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkanı mevcut.

1,2 lt turbo benzinli veya 1,5 lt turbo dizel motora sahip yeni Crossland için nakit alımlarda ise 7 bin 500 TL tutarında indirim fırsatı yer alıyor. Teknolojisi, tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle SUV segmentinin öne öıkan modeli Opel Grandland X ise 90 bin TL için 12 ay, 0 faiz fırsatıyla bu ay boyunca kullanıcıların karşısına çıkıyor. Nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

???????- Insignia'da 150 bin TL'lik kredi seçeneği

Açıklamaya göre, teknolojisi ve sahip olduğu donanım özellikleriyle D sınıfının konforlu araçlarından Opel Insignia, haziran ayı boyunca 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. 1,5 litrelik 122 HP gücündeki turbo dizel motoru, IntelliLux LED Pixel ön farları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkan Insignia, nakit alımlarda ise 9 bin 500 TL indirimle 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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