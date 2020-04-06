Opel'den eylülde öde kampanyası Opel, Nisan ayında Opel sahibi olmak isteyen müşterilerine taksit ödemelerine Eylül ayında başlama fırsatı sunuyor.

Opel, Nisan ayında Opel sahibi olmak isteyen müşterilerine taksit ödemelerine Eylül ayında başlama fırsatı sunuyor.

Opel müşterileri, tüm Opel modellerinde geçerli olan kampanya sayesinde ilk taksit ödemelerini 4 ay erteliyor ya da Opel'in seçili modellerinde nakit indirim opsiyonundan faydalanıyorlar.

Mart ayı itibarı ile Opel Yetkili Satıcılarında yerini alan Yeni Corsa, Nisan ayına özel 116 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Corsa; 60 bin TL'ye, 20 ay boyunca, y

yüzde 0,99'luk kredi seçenekleri ile müşterilerini bekliyor.

Astra HB modelinde de 120 bin TL'ye, 20 ay boyunca, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Finansman kampanyası tercih edilmediğinde ise lansman dönemi boyunca Astra HB modeline 158 bin 400TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Insignia için Nisan ayında, 12 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneğini sunuluyor. Insignia Excellence modeline ise 270 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Crossland X ise 163 bin 100 TL'den başlayan fiyatlar ve 90 bin TL'ye, 20 ay boyunca, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel, Grandland X SUV modelinde ise 198 bin 800 TL'den başlayan fiyatlar ve Essentia versiyonu hariç diğer tüm versiyonlarında 90 bin TL, 20 ay, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile alınabiliyor.

Opel, müşterilerine görüntülü görüşme, e-randevu ve mesafeli satış gibi yeni çözümler de sunuyor.