Opel'den binek ve ticari modellerde mayıs ayına özel kampanya

Opel, hem binek hem de ticari araç modelleri için mayıs ayına özel finansman seçenekleriyle iddialı satın alma koşulları sunuyor.

Opel, hem binek hem de ticari araç modelleri için mayıs ayına özel finansman seçenekleriyle iddialı satın alma koşulları sunuyor.

Opel Türkiye açıklamasına göre, Opel'in başarılı modeli Corsa'ya mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu, sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.

12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz olanağı

Açıklamaya göre, yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği ve yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görmeye devam ediyor. Mayıs ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin belli donanımlarında 90 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneği var. Opel Grandland X modelleri 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'lardaki yerini alıyor. D Sedan segmentinde dizel otomatik versiyonu ile ayrışan Opel'in amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği ile mayıs ayında sevenleri ile buluşuyor. Yeni Opel Insignia'ya 442 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Combo ve Zafira Life'ta özel satın alma seçenekleri

Opel Combo ailesinde ise 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanının yanı sıra KOBİ'lere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life'a 189 bin 900 TL'den, Combo Cargo'ya ise 160 bi 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ticari araç segmentindeki iddiasını bir sonraki seviyeye taşıyan Opel, yeni Zafira Life modelini 324 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor. İleri teknoloji donanımları, hayatı kolaylaştıran çözümleri ve üstün güvenlik sistemleri ile segmentinde fark oluşturan yeni Zafira Life, özel 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz olanağı sunuluyor.

Mayıs ayında da "engelleri" kaldırıyor

Opel Türkiye, mayıs ayında da "engelleri" kaldırıyor. ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB, Crossland modellerinin yanı sıra mayıs ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor. Opel Türkiye'nin mayıs ayına özel avantajlı koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine ve iddialı finansman koşullarına Opel Türkiye'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak