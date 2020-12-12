Opel'den aralık ayı kampanyası
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Opel'den aralık ayı kampanyası

12.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:15
Opel'den aralık ayı kampanyası

Opel, aralık  ayı  başında başlattığı kampanyalarına yenilerini ekledi.

Opel, aralık ayı başında başlattığı kampanyalarına yenilerini ekledi.

Opel Türkiye, kasım ayında segmentinde dördüncü olan SUV modeli Grandland X'i tercih edenler için aralık ayının son kapmanyasını da bugün duyurdu.

Grandland X, aralık ayına özel 75 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz ile geri ödemesi 2021 baharında başlayan finansman imkanı avantajlarıyla satışa sunuluyor.

Bu avantajlara ek olarak sınırlı sayıda Opel Grandland X modeline 303 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Grandland X'in yine aralık ayına özel stoklarla sınırlı sekiz ileri otomatik vitesli Enjoy Black Edition donanımı ise 317 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini alıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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