Opel'den 6 ay ödeme erteleme imkanı

Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği sunan satın alma koşulları açıkladı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkati çekiyor.

Yıla başarılı bir başlangıç yapan yeni Opel Crossland; AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görmeye devam ediyor. Mart ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 199 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ve cazip kredi olanakları ile sahip olunuyor. Mart ayında yeni Opel Crossland modelinde 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

Mart ayında Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı bulunuyor. Yine mart ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.

Teknolojik yenilikleri ve sınıfında öncü özellikleri bünyesinde barındıran ve her profile hitap eden Opel'in başarılı modeli Corsa'ya ise mart ayında 146 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca, Corsa modellerinde 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

Opel'in D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz olanağı ile satılıyor. Mart ayına özel yeni Opel Insignia'ya 448 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor.

Opel, mart ayına özel olarak Combo modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanının yanı sıra KOBİ'lere özel fırsatlar da sağlıyor. Mart ayına özel olarak Combo'ya 177 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Ticari araç segmentindeki iddiasını bir sonraki seviyeye taşımaya kararlı olan Opel, mart ayında yeni Zafira Life modelini tüketicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. İleri teknoloji donanımları, hayatı kolaylaştıran çözümleri ve "üstün" güvenlik sistemleri ile segmentinde fark yaratacak olan yeni Zafira Life, lansmana özel 287 bin 100 TL'den başlayan fiyatlar ve 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz olanağı ile mart ayında bekleyenleriyle buluşuyor.

Opel Türkiye, mart ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına Corsa'da 3 bin 500 TL'ye, Insignia'da ise 15 bin 900 TL'ye varan nakit avantajı sağlıyor.

Opel Türkiye'nin mart ayına özel avantajlı koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine, farklı meslek gruplarına özel ek fiyat indirimlerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol