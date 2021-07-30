Opel 2028'den itibaren Avrupa'da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak
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Opel 2028'den itibaren Avrupa'da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak

Opel 2028'den itibaren Avrupa'da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Opel'in tüm modelleri 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlarına kavuşacak ve 2028 yılı itibarıyla da Opel için ana pazar olan Avrupa'da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.

Opel'in tüm modelleri 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlarına kavuşacak ve 2028 yılı itibarıyla da Opel için ana pazar olan Avrupa'da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.

Opel Türkiye açıklamasına göre, markanın elektrikli araç stratejisi, Stellantis 2021 Elektrikli Araç Günü kapsamında açıklandı.

Buna göre Opel, elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçerken, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerinin beğenisine sunacak. Bununla birlikte tüm Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlara kavuşması hedefleniyor. 2028 yılı itibarıyla ise Opel için ana pazar olan Avrupa'da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.

Çin'de de tamamen elektrikli bir marka olarak yer almayı planlıyor

Açıklamada aktarılan bilgiye göre, Stellantis 2021 Elektrikli Araç Günü etkinliğinde, Opel'in bu alanda yaptığı çalışmalar ve hedefleri de paylaşıldı.

Buna göre, otomotiv endüstrisinin geleceğini elektrikli araçlarda gören Opel, teknolojisini aynı zamanda çevreci kimliğiyle aynı potada eriterek sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarını yürütüyor. Bu vizyonunu global marka olma hedefinde de ön planda tutan Marka, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de de tamamen elektrikli bir marka olarak yer almayı ve karlı bir şekilde büyümeyi planlıyor.

Yeni Manta için seri üretime geçilecek

Opel, çağın gereklerine göre yorumladığı neo-klasik otomobili Manta GSe ElektroMOD için aldığı "heyecan uyandıran olumlu geri bildirimler" sonrası, Manta modeline yeniden hayat verme kararı aldı. Opel'in marka tarihi için gerçek bir ikon ve markanın geleceği için bir ilham kaynağı olan Opel Manta, gelecek 10 yıl içerisinde "tamamen elektrikli" olarak seri üretilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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