OPEC üyesi olmayan üreticiler de üretim kısıntılarına katıldı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.

OPEC üyesi olmayan üreticiler de üretim kısıntılarına katıldı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.
OPEC'in Pazartesi günü üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacağı açıklaması üzerine gelen duyuru  ile ilgili Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, alınan karar ailgili detayları açıklayacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.8 düşüşle  64.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.86 artışla  58.58 dolardan işlem görüyor.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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