OPEC üyesi olmayan üreticiler de üretim kısıntılarına katıldı
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.
OPEC'in Pazartesi günü üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacağı açıklaması üzerine gelen duyuru ile ilgili Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, alınan karar ailgili detayları açıklayacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.8 düşüşle 64.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.86 artışla 58.58 dolardan işlem görüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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