OPEC+ üretimi küresel arzın yüzde 10'u kadar kısacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, Covid-19 salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretimini, küresel arzın yüzde 10'u ile rekor düzeyde düşürecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, Covid-19 salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretimini, küresel arzın yüzde 10'u ile rekor düzeyde düşürecek.

OPEC+ grubunun yanında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karar göre üretimlerini %20 azaltacaklar.

OPEC+ grubu, Perşembe gününden bu yana dört gün süren görüşmelerin sonrasında petrol üretiminde Mayıs ve Haziran aylarında günlük 9.7 milyon varil kısıntıyı onayladı.OPEC+ grubu içindeki üreticiler dışındaki üreticilerin de katılımıyla, 1 Mayıs itibariyle küresel bazda bu kesintinin 20 milyon varil ile küresel petrol üretiminin yüzde 20'sini bulması bekleniyor.

OPEC+ kaynaklarına göre, Brezilya, Kanada, Endonezya, Norveç ve ABD'nin de üretimini kısarak kesintiye 4-5 milyon varil katkıda bulunacak ve ayrıca petrol rezervi tutan ülkeler birkaç ay içinde günde 3 milyon varil stok alımı yapacak.

Kaynak: DHA