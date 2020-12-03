OPEC+ üretimde küçük artış anlaşmasına hazır
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OPEC+ üretimde küçük artış anlaşmasına hazır

03.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:48
OPEC+ üretimde küçük artış anlaşmasına hazır

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Perşembe günü ilerleyen saatlerde yapılacak toplantısında, petrol üretiminde küçük artışlar yapılması konusunda anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Perşembe günü ilerleyen saatlerde yapılacak toplantısında, petrol üretiminde küçük artışlar yapılması konusunda anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, OPEC+ toplantısında önümüzdeki aydan itibaren geçerli olmak üzere günde 500,000 varil üretim artışı konusunda anlaşma yapılacak.

Pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamayan OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) bugün ilerleyen saatlerde sanal ortamda düzenlenecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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