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OPEC: Üretim kısıntıları günde 7.7 milyon varile inecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirilecek.

OPEC: Üretim kısıntıları günde 7.7 milyon varile inecek
16.07.2020 08:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:45

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirilecek.

Bununla birlikte, toplam üretim kısıntısının günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanan geçen dönemde bu konudaki taahhütlerine uyamayan üretici ülkeler, bu açıklarını kapatmak için yeni dönemde yapacakları ek kısıntılarla birlikte, Ağustos ayındaki üretim kısıntısı fiilen günde 8.11 milyon varil olarak uygulanacak. 

OPEC+ grubunun konuyla ilgili toplantısının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Ağustos ayında uygulanacak üretim kısıntısı miktarının, önceki kısıntı döneminde taahhütlerine uymayan ülkelerin Haziran verilerini bildirmelerinin ardından kesinleşeceğini vurguladı.

OPEC'in bu konuda yaptığı açıklamaya göre, üretim kısıntısı taahhütlerini tam olarak yerine getiremeyen ülkeler, Haziran verilerine Temmuz sonuna kadar bildirecekler.


Kaynak: DHA

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