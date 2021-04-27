OPEC+ ülkeleri, "mayıs itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme" planına devam edecek
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OPEC+ ülkeleri, "mayıs itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme" planına devam edecek

OPEC+ ülkeleri, 'mayıs itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme' planına devam edecek
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle, daha önce belirlenen mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle, daha önce belirlenen mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldığı bildirildi.

OPEC+ üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve bu ayın başında kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 16. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun küresel ekonominin toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, üye ülkelerin 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının uygulanmasına devam edilmesi noktasında anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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