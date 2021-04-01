OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, mayıs itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını belirlemek için video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, 23 ülkenin Aralık 2020'de aylık yarım milyon varil üretim artışı kararına işaret edilerek, gelecek üç ay süresince de günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

Söz konusu 3 ay için 23 ülkenin petrol üretimi ve OPEC+ ülkelerinin aylara göre yapacağı toplam üretim artışını gösteren tablo kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, OPEC+ ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantıda yaptığı konuşmada, mayıs için 250 bin, haziran için 350 bin ve Temmuz'da ise 400 bin varil günlük artışa gideceklerini söyledi. Buna göre, OPEC+ grubunun temmuzda üretim kesintisi yaklaşık 5 milyon 800 bin varil seviyesinde olacak.

Selman, OPEC+ olarak hala piyasadaki gelişmelere ihtiyatlı yaklaştıklarını belirterek, "Ancak nabız yoklamalıyız ve bizi piyasaya temkinli yaklaşmaya sevk eden psikolojik bariyeri aşmamız gerekiyor. (Geçen yıl) aralık ayında oluşturduğumuz mekanizmaya hala bağlıyız. Bu da piyasadaki gelişmelere göre çift yönlü olarak 500 bin varil artırma veya azaltma yapma imkanı tanıyor. Bu nedenle güvencemiz hala var." dedi.

Öte yandan, OPEC+ toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 65,04 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 61,64 doları gördü.

OPEC+ grubu, bir sonraki bakanlar toplantısını 28 Nisan'da yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Özge Özder İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 22:01:21. #1.15#
title