OPEC'ten günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi bekleniyor
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen küresel petrol talebini dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağı tahmin ediliyor.
05.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:29
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen küresel petrol talebini dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağı tahmin ediliyor.
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Kaynak: Dunya.com