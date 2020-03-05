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OPEC'ten günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen küresel petrol talebini dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağı tahmin ediliyor.

05.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:29
OPEC'ten günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen küresel petrol talebini dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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