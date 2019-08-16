OPEC talep öngörüsünü hafif yükseltti

16.08.2019 14:48

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık raporunda 2019 ve 2020 yılları için ham petrol talebi öngörüsünü hafif yükselttiğini duyurdu.

OPEC'in güncellediği ham petrol talebi 2019 ve 2020 yılları için, bir önceki öngörüye göre, günlük 100 bin varil artışla sırasıyla günlük 30.7 milyon ve günlük 29.4 milyon varile yükseltti.

OPEC'in ham petrol üretimi Temmuz ayında günlük 246 bin varil düşüşle günlük 29.61 milyon varile gerilemişti.

OPEC üyesi olmayan üreticilerin üretimlerinin 2019 yılında yıllık bazda günlük 1.97 milyon varil arttığı belirtiliken, ABD, Brezilya, Tayland ve Norveç gibi üreticilerin yılın ilk yarısında gösterdiği zayıf performans etkisiyle, üretim öngörüsü günlük 72 bin varil düşürüldü. OPEC üyesi olmayan ülkelerin 2020 yılı için üretim öngörüsü de günlük 2.39* milyon varil düşürüldü.

Kaynak: DHA

- İstanbul