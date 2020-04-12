OPEC rekor petrol kesintisinde nihai karara vardı OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara vardı.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara vardı. Buna göre ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 10 milyon varil azaltacak. Söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti. Kaynak: Dunya.com