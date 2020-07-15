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OPEC petrol üretim kesintisi miktarını azaltmaya hazırlanıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ham petrol üretim kesintisi miktarını azaltmak için hazırlık yapıldığını bildirdi.

OPEC petrol üretim kesintisi miktarını azaltmaya hazırlanıyor
15.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:24

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ham petrol üretim kesintisi miktarını azaltmak için hazırlık yapıldığını bildirdi.

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 20. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı başladı.

OPEC lideri Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomileri ve küresel petrol piyasasını daha önce görülmemiş bir şekilde etkilediğini belirterek, OPEC ülkelerinin buna karşı gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

23 ülkeden oluşan ve OPEC+ adıyla bilinen grubun günlük ham petrol üretimini 1 Mayıs-31 Temmuz döneminde 9,7 milyon varil azaltma anlaşmasının devam ettiğini dile getiren Selman, bu miktarın azaltılmasının gündemde olduğunu söyledi. Selman, "Birliktelik ve disiplin içinde hareket etmeye devam ediyoruz." dedi.

OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın Enerji Bakanı Aleksandr Novak da kesinti miktarının günlük 7,7 milyon varile düşürülmesi için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Novak, üretim kesintisi miktarında yapılacak düşüş nedeniyle oluşacak arz fazlasının petrol üreticisi ülkelerin iç pazarlarında tüketileceğini, ihracat için kullanılmayacağını veya küresel petrol piyasasını etkilemeyeceğini ifade etti.

Küresel petrol piyasasında talebin toparlanmaya başladığının sinyallerinin görüldüğüne işaret eden Novak, öte yandan Kovid-19'da ikinci dalga riskinin de devam ettiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından OPEC+ grubu üye ülkelerin petrol ve enerji bakanları basına kapalı JMMC oturumuna başladı.

Kaynak: AA

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